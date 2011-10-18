МФК Новое финансирование

выбрать город Регистрационный номер 1603760008057
Основной сферой деятельности МФК "Новое финансирование" ( бренд "Drive Деньги сразу") является предоставление денежных средств населению под залог ПТС.

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Справочная информация
Информация о МФК Новое финансирование
Регистрационный номер 1603760008057
Торговая марка
Drive Деньги сразу
Адрес
344034, Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, ул. Портовая, д. 193 офис 310
Телефон
8 (800) 700-43-48
ОГРН
1166196099057
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