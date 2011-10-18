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МКК Отличные наличные

Регистрационный номер 651303127002622
Основной сферой деятельности микрокредитной компании "Бюро финансовых решений" (бренд - "Отличные наличные") является предоставление краткосрочных займов населению.
Микрозаймы
Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней
До зарплаты от 0,36% от 1 000
до 30 000 		от 3 до 30
онлайн-заявка
Справочная информация
Информация о МКК Отличные наличные
Регистрационный номер 651303127002622
Торговая марка
Отличные наличные
Адрес
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 29/1
ОГРН
1123926053844