ФорБанк повысил ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Элитный+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) составит 7,5—7,7% (ранее — 7—7,2%), а «Удобный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) — 4—7,15% годовых (вместо 4—6,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 4,25—7,6% годовых (прежде — под 4,25—7,1%).

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 6,5—6,75% годовых (до этого — под 6—6,25%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств процентные ставки составят 6,4—6,8% годовых (ранее — 5,9—6,3%). Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Все депозиты можно пополнять.