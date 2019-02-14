Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия открывается при представлении пенсионного удостоверения/ справки об установлении страховой пенсии, либо по достижению пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 100/1500 000 рублей Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 25.01.2019 10:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.