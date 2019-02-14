Стабильный+
ФорБанк,
ФорБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
735 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
217 838 ₽
Ставка
6,8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|735 дней
|от 10 000 ₽
|6,4
|от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|6,8
- два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 7,3%, с 368 по 735 день - 5,5% (для минимальной суммы 10000 рублей);
- с 1 по 367 день - 7,6%, с 368 по 735 день - 6% (для минимальной суммы 1500000 рублей);
- указаны средние годовые ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,6%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- прекращается за 181 день до даты окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при сроке нахождения денежных средств во вкладе 367 дней и более: с 1 по 367 день включительно по ставке 7,3/7,6% годовых; с 368 дня по день расторжения по ставке 5,5/6% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 10:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный+» в 11 городах России
5 187
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8-800-511-86-97(499) 705-86-97
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Элитный+
|7,7
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный накопительный+
|7,6
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|7,15
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный универсальный
|6,75
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Элитный
|0,9
|10 000 $
|Посмотреть
|Срочный накопительный
|0,9
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть