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Стабильный+

ФорБанк,

ФорБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
735 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
217 838
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
735 дней
от 10 000 ₽ 6,4
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,8
  • два периода начисления процентов: с 1 по 367 день - 7,3%, с 368 по 735 день - 5,5% (для минимальной суммы 10000 рублей);
  • с 1 по 367 день - 7,6%, с 368 по 735 день - 6% (для минимальной суммы 1500000 рублей);
  • указаны средние годовые ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,6%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • прекращается за 181 день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при сроке нахождения денежных средств во вкладе 367 дней и более: с 1 по 367 день включительно по ставке 7,3/7,6% годовых; с 368 дня по день расторжения по ставке 5,5/6% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный+» в 11 городах России
5 187
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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