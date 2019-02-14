Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток составляет 30 000/1,5 млн рублей или 250/10000 долларов (в зависимости от минимальной суммы вклада) Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 10:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.