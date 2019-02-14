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Удобный

ФорБанк,

ФорБанк вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
107 801
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 30 000 ₽ 4 4,5 5 6
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 4,25 5,25 6 7,15
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 250 $ 0,1 0,2 0,3 0,6
от 10 000 $ до 500 000 $ 0,2 0,35 0,5 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток составляет 30 000/1,5 млн рублей или 250/10000 долларов (в зависимости от минимальной суммы вклада)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 11 городах России
8 076
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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