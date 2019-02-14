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Срочный накопительный+

ФорБанк,

ФорБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
118 687
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 367 дней 550 дней 735 дней
от 1 000 ₽ 4,25 5,75 6,5 7,1 6,7 7
от 1 500 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5 6,25 7 7,6 7,1 7,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • для срока 91 день не предусмотрено;
  • для срока 181 день прекращается за 91 день, а для срока 271, 367, 550 или 735 дней - за 181 день до даты окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный накопительный+» в 11 городах России
8 510
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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