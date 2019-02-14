Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для срока 91 день не предусмотрено;

для срока 181 день прекращается за 91 день, а для срока 271, 367, 550 или 735 дней - за 181 день до даты окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 10:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.