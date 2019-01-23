Банк «Союз» повысил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

По депозитам «Замороженный процент» (на 367 дней) и «Максимальный» (на 1 100 дней) проценты начисляются по периодам.

Так, по «Замороженному проценту» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,5%, а по «Максимальному» — 6,92%.

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты не пересчитываются.

Доходность «Классического» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273, 367, 735 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6,75—7,5%, а при ежемесячной выплате процентов — 6,5—7,25% годовых.

«Комфортный» (от 5 тыс. рублей на 93, 183, 273, 367, 735 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 5,75—6,75%, а при выплате процентов ежемесячно — 5,5—6,25% годовых. «Комфортный статус» (от 1,4 млн рублей на 93, 183, 273, 367, 735 и 1 100 дней) привлекается под 5,5—7,5% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Доходность «Перспективного» (от 10 тыс. рублей на 93, 183, 273, 367, 735 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока составит 6,25—7%, а при ежемесячной выплате процентов — 6—6,75% годовых. При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении клиенту пенсии процентные ставки по депозиту будут увеличены на 0,25 п. п.

«Двойная выгода» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 8,25% при выплате процентов в конце срока и под 8% годовых — при ежемесячной выплате процентов. Для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни».

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Максимальный», «Комфортный», «Комфортный статус» и «Перспективный».