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Комфортный статус

Союз,

Союз вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 400 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
780 476
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
от 1 400 000 ₽ 5,5 5,75 5,75 6 6 6
от 5 000 000 ₽ 6 6,5 7 7,25 7,25 7,25
от 10 000 000 ₽ 6,25 6,75 7,25 7,5 7,5 7,5
93 дня 183 дня 273 дня 367 дней 735 дней 1100 дней
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 1400 000 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные ранее проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный статус» в 21 городе России
1 435
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная выгода (в конце срока) 8,25 50 000 ₽ Посмотреть
Двойная выгода (ежемесячно) 8 50 000 ₽ Посмотреть
Замороженный процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (в конце срока) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,92 100 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
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