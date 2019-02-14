Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 1400 000 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные ранее проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 11:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.