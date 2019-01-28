Банк «Интеза» повышает ставки по депозитам для физических лиц в рублях РФ на 0,4—0,7 процентного пункта в зависимости от вида вклада и срока размещения средств.

Как сообщают в банке, с 28 января ставки повысились по розничным вкладам «Классика», «Ежемесячный урожай», «Новая вершина» и линейке вкладов в рамках премиальных пакетов услуг. С 29 января повышаются ставки по вкладам, доступным для оформления через электронный банк: «Классика онлайн», «Ежемесячный урожай онлайн».

«Максимальная ставка по вкладам для физических лиц в банке «Интеза» в рублях РФ составляет до 9% годовых, в долларах США — 2,9% годовых», — указано в релизе.



«До 31 января 2019 года продолжается прием средств по акционному вкладу «Новогодний подарок» по специальной ставке до 7,5% годовых», — добавляют в банке.