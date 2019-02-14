Классика онлайн
Банк Интеза,
Банк Интеза вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 141 ₽
Ставка
7,1%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,3
|6,5
|7,1
|6,7
|6,7
|91 день
|181 день
|367 дней
|548 дней
|731 день
|от 300 $ до 150 000 $
|0,7
|1,6
|2,1
|2,1
|2,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается с использованием системы "Электронный Банк my.bancaintesa"
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика онлайн» в 23 городах России
8 375
Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-80-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Сбалансированный капитал 5 лет
|8,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Сбалансированный капитал 3 года
|8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Классика Magnifica
|7,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Классика
|7
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Новая вершина
|6,84
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай Magnifica
|6,7
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай онлайн
|6,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Ежемесячный урожай
|6,4
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть