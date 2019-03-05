По всем картам, которые подразумевают начисление бонусов, а не кешбэка, баллы обмениваются на рубли по курсу один к одному

Впереди сезон отпусков. Копить мили уже поздно, но можно получить бонусы или кешбэк при покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, аренде автомобиля и оплате других услуг для туристов и путешественников.

В данном случае мы рассмотрим карты, которые предусматривают вознаграждение именно за оплату картой услуг в категории «Путешествия».

Мы не берем сейчас программы лояльности от перевозчиков, например «Аэрофлот-Бонус», S7Priority, «РЖД-Бонус» и другие, а также бонусные программы банков, которые позволяют получить вознаграждение за оплату туристических услуг на специально созданных тревел-порталах. Такие предложения станут темой следующих исследований.

Итак, какой картой лучше расплатиться, чтобы получить кешбэк и, таким образом, немного сэкономить?

Ниже представлены дебетовые карты как столичных, так и региональных банков. Продукты были ранжированы по убыванию процента вознаграждения. При этом бонусы за покупки в других категориях, процент на остаток и иные привилегии не учитывались. Стоимость обслуживания приведена для справки.

По всем картам, которые подразумевают начисление бонусов, а не кешбэка, баллы обмениваются на рубли по курсу один к одному. Дополнительно 500 приветственных баллов по своим картам предоставляют Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк и НС Банк.

Лидер рейтинга — карта SVOClub. Помимо вознаграждения 5% в категории «Путешествия», держатели карты получат 5% за покупки в ТСП аэропорта Шереметьево, скидку 10% на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту, 10% от суммы счета в «Шоколаднице» и бесплатное повышение категории номера Radisson Blu или Park Inn. Также им доступна бесплатная парковка автомобиля на парковке аэропорта в течение семи календарных дней.

Вторую строчку разделили карты «Польза» Хоум Кредит Банка и Union Pay Gold самарского банка «Солидарность».