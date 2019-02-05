Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
SVO Club
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 778 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- карта неименная, перевыпуск на именную - 350 руб.;
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности БИНбонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на безналичную оплату товаров/работ/услуг в любом ТСП в размере полной стоимости покупки:
- 1% от суммы любых покупок;
- 5%, макс. 1 500 бонусов в выбранной категории (смена категории - 250 руб.);
- 5% за покупки в ТСП аэропорта "Шереметьево";
- 100-3 000 бонусов в месяц
дополнительно:
- 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";
- скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";
- бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 7 календарных дней
Выпуск и обслуживание
0 - 1 778 ₽
со 2-го года: 0-1 428 руб.
- 350 руб. за выпуск персонифицированной карты;
- по 119 руб. ежемесячно за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 25 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 3% от суммы превышения лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
- бонусная программа;
- невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
- моментальную карту можно оформить только в аэропорту "Шереметьево", для оформления персонифицированной карты необходимо будет обратиться в офис банка
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба