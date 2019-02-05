Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) карта неименная, перевыпуск на именную - 350 руб.;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы для путешествий

другое программа лояльности БИНбонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на безналичную оплату товаров/работ/услуг в любом ТСП в размере полной стоимости покупки: 1% от суммы любых покупок;

5%, макс. 1 500 бонусов в выбранной категории (смена категории - 250 руб.);

5% за покупки в ТСП аэропорта "Шереметьево";

100-3 000 бонусов в месяц дополнительно: 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";

скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";

бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 7 календарных дней Выпуск и обслуживание 0 - 1 778 ₽ со 2-го года: 0-1 428 руб. 350 руб. за выпуск персонифицированной карты;

по 119 руб. ежемесячно за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 25 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% / 3% от суммы превышения лимита Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;

бонусная программа;

невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах Особые ограничения моментальную карту можно оформить только в аэропорту "Шереметьево", для оформления персонифицированной карты необходимо будет обратиться в офис банка Дата актуализации 05.02.2019 13:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.