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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

SVO Club

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 778 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • карта неименная, перевыпуск на именную - 350 руб.;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности БИНбонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на безналичную оплату товаров/работ/услуг в любом ТСП в размере полной стоимости покупки:

  • 1% от суммы любых покупок;
  • 5%, макс. 1 500 бонусов в выбранной категории (смена категории - 250 руб.);
  • 5% за покупки в ТСП аэропорта "Шереметьево";
  • 100-3 000 бонусов в месяц

дополнительно:

  • 10% скидка на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту "Шереметьево";
  • скидки и специальные предложения от партнеров программы: Шоколадница скидка 10% от суммы счета, бесплатное повышение категории номера "Radisson Blu" или "Park Inn";
  • бесплатная парковка личного автомобиля на круглосуточной охраняемой парковке аэропорта в течении 7 календарных дней
Выпуск и обслуживание
0 - 1 778 ₽

со 2-го года: 0-1 428 руб.

  • 350 руб. за выпуск персонифицированной карты;
  • по 119 руб. ежемесячно за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 25 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 3% от суммы превышения лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бонусная программа;
  • невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • моментальную карту можно оформить только в аэропорту "Шереметьево", для оформления персонифицированной карты необходимо будет обратиться в офис банка
Дата актуализации
05.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба