Впереди сезон отпусков. Копить мили уже поздно, но можно получить бонусы или cashback при покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, аренде автомобиля и оплате других услуг для туристов и путешественников.
В данном случае мы рассмотрим карты, которые предусматривают вознаграждение именно за оплату картой услуг в категории «Путешествия».
Мы не берем сейчас программы лояльности от перевозчиков, например «Аэрофлот-Бонус», «S7Priority», «РЖД-Бонус» и другие, а также бонусные программы банков, которые позволяют получить вознаграждение за оплату туристических услуг на специально созданных трэвел-порталах. Такие предложения станут темой следующих исследований.
Итак, какой картой лучше расплатиться, чтобы получить кэш бэк и, таким образом, немного сэкономить?
Ниже представлены дебетовые карты как столичных, так и региональных банков. Продукты были ранжированы по убыванию процента вознаграждения. При этом бонусы за покупки в других категориях, процент на остаток и другие привилегии не учитывались. Стоимость обслуживания приведена для справки.
По всем картам, которые подразумевают начисление бонусов, а не cashback, баллы обмениваются на рубли по курсу 1:1. Дополнительно 500 приветственных баллов по своим картам предоставляют Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк и НС Банк.
Лидер рейтинга - карта «SVOClub». Помимо вознаграждения 5% в категории «Путешествия», владельцы карты получат 5% за покупки в ТСП аэропорта «Шереметьево», скидку 10% на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту, 10% от суммы счета в «Шоколаднице» и бесплатное повышение категории номера «Radisson Blu» или «Park Inn». Также им доступна бесплатная парковка автомобиля на парковке аэропорта в течение 7 календарных дней.
Вторую строчку разделили карты «Польза» Хоум Кредит Банка и «Union Pay Gold» самарского банка «Солидарность».
Карта / Банк
Бонусы / cash back в месяц
Обслуживание за 1й год, ₽
«SVO Club» / Банк «ФК «Открытие»
5%, до 1 500
до 1 428
«Польза» / Хоум Кредит Банк
«Union Pay Gold» / «Солидарность»
3%, до 3 000
3%, до 3 000**
до 990
400
«Visa Air» / ЮниКредит Банк
3%, до 10 000*
6 000
«Для путешествий» / НС Банк
2,5%, до 5 000
1 199-13 189
«Карта мира без границ» / Промсвязьбанк
1,5%, до 3 000*
1 990
«Роза Хутор» / Связь-Банк
4-6%***
до 1 100
«Вокруг света» / «Долинск»
1-5%, до 3 000****
1 000
*потратить бонусы можно только в категориях, связанных с путешествиями;
** до 31.03.2019;
***4% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО «Роза Хутор», 6% — в ТСП «Роза Хутор» и обслуживаемых Связь-Банком; баллами можно компенсировать траты, совершенные на территории курорта;
****1,5% при оплате услуг гостиниц на территории РФ, 5% за покупки в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free)
Наряду с дебетовыми банки предлагают и кредитные карты, которые также предусматривают вознаграждение в категории «Путешествия». Так как кредитки имеют ряд особенностей, и могут быть предоставлены не всем, то мы приводим их отдельно.
Карта / Банк
Бонусы / cash back в месяц
Обслуживание за 1й год, ₽
«Большой cash back» / ОТП Банк
7%, до 3 000
0
«Карта путешественника» / Восточный Банк
5%, до 5 000*
1 000
«Карта мира без границ» / Промсвязьбанк
3%, до 3 000*
1 990
*потратить бонусы можно только в категориях, связанных с путешествиями
С помощью перечисленных карт можно сэкономить на покупке авиабилетов. Помочь сберечь средства может также грамотный подход к их покупке. Когда и какие билеты стоят дешевле подскажет Skyscanner.ru
Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 04 марта 2019 года.
Екатерина МАРЦУКОВА, отдел анализа банковских услуг информационного портала Банки.ру