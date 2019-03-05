Впереди сезон отпусков. Копить мили уже поздно, но можно получить бонусы или cashback при покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, аренде автомобиля и оплате других услуг для туристов и путешественников.

В данном случае мы рассмотрим карты, которые предусматривают вознаграждение именно за оплату картой услуг в категории «Путешествия».

Мы не берем сейчас программы лояльности от перевозчиков, например «Аэрофлот-Бонус», «S7Priority», «РЖД-Бонус» и другие, а также бонусные программы банков, которые позволяют получить вознаграждение за оплату туристических услуг на специально созданных трэвел-порталах. Такие предложения станут темой следующих исследований.

Итак, какой картой лучше расплатиться, чтобы получить кэш бэк и, таким образом, немного сэкономить?

Ниже представлены дебетовые карты как столичных, так и региональных банков. Продукты были ранжированы по убыванию процента вознаграждения. При этом бонусы за покупки в других категориях, процент на остаток и другие привилегии не учитывались. Стоимость обслуживания приведена для справки.

По всем картам, которые подразумевают начисление бонусов, а не cashback, баллы обмениваются на рубли по курсу 1:1. Дополнительно 500 приветственных баллов по своим картам предоставляют Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк и НС Банк.

Лидер рейтинга - карта «SVOClub». Помимо вознаграждения 5% в категории «Путешествия», владельцы карты получат 5% за покупки в ТСП аэропорта «Шереметьево», скидку 10% на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту, 10% от суммы счета в «Шоколаднице» и бесплатное повышение категории номера «Radisson Blu» или «Park Inn». Также им доступна бесплатная парковка автомобиля на парковке аэропорта в течение 7 календарных дней.

Вторую строчку разделили карты «Польза» Хоум Кредит Банка и «Union Pay Gold» самарского банка «Солидарность».

*потратить бонусы можно только в категориях, связанных с путешествиями;

** до 31.03.2019;

***4% за покупки в ТСП, принадлежащих ООО «Роза Хутор», 6% — в ТСП «Роза Хутор» и обслуживаемых Связь-Банком; баллами можно компенсировать траты, совершенные на территории курорта;

****1,5% при оплате услуг гостиниц на территории РФ, 5% за покупки в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free)

Наряду с дебетовыми банки предлагают и кредитные карты, которые также предусматривают вознаграждение в категории «Путешествия». Так как кредитки имеют ряд особенностей, и могут быть предоставлены не всем, то мы приводим их отдельно.

Карта / Банк Бонусы / cash back в месяц Обслуживание за 1й год, ₽ «Большой cash back» / ОТП Банк 7%, до 3 000 0 «Карта путешественника» / Восточный Банк 5%, до 5 000* 1 000 «Карта мира без границ» / Промсвязьбанк 3%, до 3 000* 1 990

*потратить бонусы можно только в категориях, связанных с путешествиями

С помощью перечисленных карт можно сэкономить на покупке авиабилетов. Помочь сберечь средства может также грамотный подход к их покупке. Когда и какие билеты стоят дешевле подскажет Skyscanner.ru



Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 04 марта 2019 года.

Екатерина МАРЦУКОВА, отдел анализа банковских услуг информационного портала Банки.ру