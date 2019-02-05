Долинск, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Вокруг света
Mastercard Mass «Вокруг света» — Долинск
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- cash back до 5%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay
Cash Back
от 1,5 до 5%
- 1,5% при оплате услуг гостиниц на территории РФ;
- 5% при оплата товаров или услуг в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free);
- мин. - 50 руб., макс. - 3 000 руб.в месяц
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1,5% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 1,5% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
2 500 долл. (эквивалент) в сутки, 30 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 70 руб.в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;
- конвертация по курсу платежной системы;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- возраст клиента - от 14 лет;
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 14:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Вокруг света» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
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(4242) 49-40-10