Обслуживание карты Тип карты Mastercard Mass Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay Cash Back от 1,5 до 5% 1,5% при оплате услуг гостиниц на территории РФ;

5% при оплата товаров или услуг в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free);

мин. - 50 руб., макс. - 3 000 руб.в месяц Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1,5% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

1,5% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 2 500 долл. (эквивалент) в сутки, 30 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 70 руб.в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых;

конвертация по курсу платежной системы;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

возраст клиента - от 14 лет; Минусы высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 05.02.2019 14:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.