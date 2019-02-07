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Карта мира без границ
Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 990 до 2 323 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard World
- Мир
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
начисляется милями
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль:
- 500 приветственных миль;
- 1,5 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);
1 миля за 100 руб. прочих покупок;
макс. 3 000 миль в месяц
- до 5% на сумму среднемесячного остатка при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 5%
процентная ставка в милях; при сумме безналичных операций от 25 тыс. рублей: 5% - на сумму среднемесячного остатка до 300 тыс. рублей, 1% - на сумму среднемесячного остатка свыше 300 тыс. рублей
Выпуск и обслуживание
1 990 - 2 323 ₽
со 2-го года: 1 990 руб.
- 333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном
- 1 990 руб. за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%/ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2%), до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
- страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- программа лояльности «Мир скидок ПСБ»;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа для путешественников;
- бесплатный полис ВЗР
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- платное получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- начисление cash back и процентов на остаток в виде бонусных миль, которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в туристических категориях;
- бесплатная доставка карты курьером
Дата актуализации
07.02.2019 16:19
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта мира без границ» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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