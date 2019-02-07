Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк

Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard World

Мир Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Cash Back начисляется милями Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль: 500 приветственных миль;

1,5 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);

1 миля за 100 руб. прочих покупок; макс. 3 000 миль в месяц до 5% на сумму среднемесячного остатка при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете процентная ставка в милях; при сумме безналичных операций от 25 тыс. рублей: 5% - на сумму среднемесячного остатка до 300 тыс. рублей, 1% - на сумму среднемесячного остатка свыше 300 тыс. рублей от 1% до 5% Выпуск и обслуживание 1 990 - 2 323 ₽ со 2-го года: 1 990 руб. 333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном

1 990 руб. за годовое обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0%/ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);

2% от суммы свыше 300 000 руб. в день Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2%), до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;

конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;

страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;

программа лояльности «Мир скидок ПСБ»;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа для путешественников;

бесплатный полис ВЗР Минусы дорогое СМС-информирование;

платное получение наличных в ПВН банка Особые ограничения начисление cash back и процентов на остаток в виде бонусных миль, которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в туристических категориях;

бесплатная доставка карты курьером Дата актуализации 07.02.2019 16:19 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 5 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.