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Карта мира без границ

Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 1 990 до 2 323 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
5 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back

начисляется милями

Бонусы
  • для путешествий

начисление бонусных миль за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать через интернет-банк стоимость произведенных операций в категориях "Авиабилеты", "Билеты на поезд", "Круизы", "Аренда автомобиля", "Бронирование отеля", "Заказ готового тура" по курсу 1 миля = 1 рубль:

  • 500 приветственных миль;
  • 1,5 мили за 100 руб. покупок в категории "Путешествия" и любых покупок за границей (кроме сети интернет);

  • 1 миля за 100 руб. прочих покупок;

    макс. 3 000 миль в месяц

    • до 5% на сумму среднемесячного остатка при сумме покупок от 25 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 5%
процентная ставка в милях; при сумме безналичных операций от 25 тыс. рублей: 5% - на сумму среднемесячного остатка до 300 тыс. рублей, 1% - на сумму среднемесячного остатка свыше 300 тыс. рублей
Выпуск и обслуживание
1 990 - 2 323 ₽

со 2-го года: 1 990 руб.

  • 333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном
  • 1 990 руб. за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%/ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
  • 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 300 000 руб. в день

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2%), до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. ежемесячно;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
  • программа лояльности «Мир скидок ПСБ»;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа для путешественников;
  • бесплатный полис ВЗР
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • платное получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
  • начисление cash back и процентов на остаток в виде бонусных миль, которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в туристических категориях;
  • бесплатная доставка карты курьером
Дата актуализации
07.02.2019 16:19
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
5 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта мира без границ» в 137 городах России
15 735
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный