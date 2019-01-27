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Visa Air
Visa Classic «Visa Air» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 6 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 44 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 39 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, при накоплении свыше 5 000 миль их можно потратить на премиальные авиабилеты любых авиакомпаний по любым направлениям, доступным на портале tickets.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль:
- 500 приветственных миль;
- 3% за покупки в категориях "Авиабилеты", "Отели и гостиницы", "Аренда автомобилей";
- 2% за прочие покупки;
- 6% годовых от среднемесячного баланса по карте в виде миль
макс. количество начисляемых миль - 10 000 в месяц, срок действия миль - 2 года
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽
по 500 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
44 $
2 900 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
39 €
2 900 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%; 1%, мин. 300 руб. при снятии инвалюты
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков группы UniCredit
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- 4 дополнительные карты - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом - получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бонусная программа
Минусы
- дорогое обслуживание;
- взимание комиссии за получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета услуг "Без границ"
Дата актуализации
27.01.2019 23:29
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Air» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-10-20 — единая справочная служба