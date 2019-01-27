Вход
ЮниКредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Visa Air

Visa Classic «Visa Air» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

начисление бонусных миль за покупки по карте, при накоплении свыше 5 000 миль их можно потратить на премиальные авиабилеты любых авиакомпаний по любым направлениям, доступным на портале tickets.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль:

  • 500 приветственных миль;
  • 3% за покупки в категориях "Авиабилеты", "Отели и гостиницы", "Аренда автомобилей";
  • 2% за прочие покупки;
  • 6% годовых от среднемесячного баланса по карте в виде миль

макс. количество начисляемых миль - 10 000 в месяц, срок действия миль - 2 года

Выпуск и обслуживание
6 000 ₽

по 500 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%; 1%, мин. 300 руб. при снятии инвалюты

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • 4 дополнительные карты - бесплатно;
  • экстренные услуги за рубежом - получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт не взимается
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бонусная программа
Минусы
  • дорогое обслуживание;
  • взимание комиссии за получение наличных в ПВН банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках пакета услуг "Без границ"
Дата актуализации
27.01.2019 23:29
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Air» в 34 городах России
32 230
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 33
Банкоматы 34
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-10-20 — единая справочная служба