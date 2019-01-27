Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

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бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Google Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, при накоплении свыше 5 000 миль их можно потратить на премиальные авиабилеты любых авиакомпаний по любым направлениям, доступным на портале tickets.unicredit.ru, по курсу 1 миля = 1 рубль: 500 приветственных миль;

3% за покупки в категориях "Авиабилеты", "Отели и гостиницы", "Аренда автомобилей";

2% за прочие покупки;

6% годовых от среднемесячного баланса по карте в виде миль макс. количество начисляемых миль - 10 000 в месяц, срок действия миль - 2 года Выпуск и обслуживание 6 000 ₽ по 500 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 44 $ 2 900 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 39 € 2 900 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0%; 1%, мин. 300 руб. при снятии инвалюты Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. (5 000 долл. / евро) в день, до 1 000 000 руб. (20 000 долл. / евро) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банков группы UniCredit Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банков группы UniCredit Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

4 дополнительные карты - бесплатно;

экстренные услуги за рубежом - получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бонусная программа Минусы дорогое обслуживание;

взимание комиссии за получение наличных в ПВН банка Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета услуг "Без границ" Дата актуализации 27.01.2019 23:29 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.