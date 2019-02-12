Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Google Pay

Бонусы для путешествий программа лояльности НС Бонус: бонусы начисляются по операциям оплаты товаров и услуг с помощью карты в рублях РФ, выпущенной АО «НС Банк», курс обмена баллов на рубли: 1 балл = 1 рубль; минимальная сумма покупки, доступной для компенсации – 750 рублей, срок действия начисленных бонусов – 365 дней с момента начисления; порядок начисления: 500 приветственных баллов;

2,5 балла за 100 рублей в категориях "Авиаперелеты", "Железные дороги", "Отели, мотели", "Аренда авто", "Станции техобслуживания", "Автоматизированные бензозаправки", "Горючее топливо – уголь, мазут, сжиженная нефть, древесина" (до 31.12.2018);

1,5 балла за каждые 100 рублей, но не более 5 000 баллов за расчетный период;

0,5 балла за покупки и операции в категориях с пониженным начислением бонусов (бакалейные магазины и супермаркеты, почтовые услуги, точки быстрого питания, коммунальные услуги, госпошлины, штрафы, налоги)

Выпуск и обслуживание 1 199 - 13 189 ₽ со 2-го года: 0 - 14 388 руб. 0 руб - при сумме покупок от 80 000 руб. в месяц, в остальных случаях - 1 199 руб. в месяц

Выпуск и обслуживание 18 - 200 $ со 2-го года: 0 - 14 388 руб. (в эквиваленте) плата не взимается при сумме покупок от 80 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 1 199 руб. (эквивалент) в месяц

Выпуск и обслуживание 16 - 175 € со 2-го года: 0 - 14 388 руб. (в эквиваленте) плата не взимается при сумме покупок от 80 000 руб. (эквивалент) в месяц, в остальных случаях - 1 199 руб. (эквивалент) в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0% / 0,3% при снятии свыше 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день через банкоматы, до 3 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день через банкоматы, до 2 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка 0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день через банкоматы, до 2 000 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. (в эквиваленте)