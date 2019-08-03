Россельхозбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Надежное будущее» составит 7,25—7,8% (ранее — 7,25% и 8%), «Инвестиционного» — 7,25—8% годовых (прежде — 7,25—8,2%). Минимальная сумма — от 50 тыс. рублей. Срок — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей на 395, 540 и 730 дней) открывается под 6,5—6,55% годовых (ранее — под 6,7—6,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) привлекается под 6,25% (вместо 6,45%), а «Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1 095 дней) — под 6,25% годовых (прежде — под 6,25—6,55%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) оформляется под 6,35% годовых (вместо 6,35—6,5%).

«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) можно оформить под 5,6—6,3% (до этого — под 5,6—6,5%), а «Комфортный» (от 10 тыс. рублей) — под 4,7—5,75% годовых (ранее — под 4,7—5,9%). Срок — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней.

По «Пенсионному доходу», «Пополняемому» и «Комфортному» проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) при выплате процентов в конце срока оформляется под 5—8% (ранее — под 5—8,4%), а при ежемесячной выплате или капитализации процентов — под 5—6,65% годовых (ранее — под 5—7,1%).

При открытии онлайн процентная ставка по вкладам «Пополняемый», «Комфортный» и «Доходный» будет увеличена на 0,1 процентного пункта.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопи на мечту», «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Пополняемый» и «Комфортный».