Пенсионный доход
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,65%
Сумма
от 500 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 ₽
Ставка
6,65%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|730 дней
|от 500 ₽ до 2 000 000 ₽
|6,45
|6,55
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
* вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного Фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ; * в случае достижения соответствующего возраста: для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет, а также когда до наступления пенсии по старости осталось не более двух месяцев, предоставление соответствующего документа из Пенсионного Фонда РФ не требуется; * также открыть вклад можно на несовершеннолетнего ребенка при наличии у него пенсионного удостоверения
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный доход» в 1125 городах России
144 946
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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