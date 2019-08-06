Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам на 0,4—0,7 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке стало доступно под 10,1—10,3% годовых (7,6—8,6% годовых по программе субсидирования ипотеки застройщиками), на приобретение готового жилья — под 10—10,2% годовых, загородной недвижимости — под 10,3% годовых, а на строительство жилого дома, покупку гаража или машино-места под 10,8% годовых.

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь возможно под 10,1% годовых, а если в дополнение к ипотечному оформлялся кредит на потребительские цели — под 10,6% годовых.



При отказе клиента от страхования жизни предусмотрена надбавка к ставке в размере 1 п. п. Для зарплатных клиентов действует дисконт в размере 0,5 п. п. При оформлении ипотеки по двум документам (опция доступна при первоначальном взносе от 50%) итоговая ставка будет выше на 0,3 п. п. Также при покупке готового жилья в банке действуют скидки для молодых семей и при покупке квартиры на Domclick.ru.

Минимальный взнос клиента составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 25% — загородной недвижимости / гаража или машино-места либо при строительстве жилого дома. Рефинансирование предоставляется на сумму до 80% от стоимости залога. Допустимая сумма кредитования может варьироваться от 300 тыс. рублей, а срок — достигать 30 лет.

«Также в банке действует предложение для участников программы реновации со ставками 9,4—10,2% годовых в зависимости от категории заемщика и подтверждения дохода», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.