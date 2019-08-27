ОТП Банк снизил ставки по ряду рублевых депозитов.

Доходность депозита «Юбилейный» (от 30 тыс. рублей на 181, 366 и 548 дней) составит 6,2—6,8%. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Юбилейный Премиум» (от 1,5 млн рублей на 181 и 366 дней) открывается под 6,6—6,8% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Ранее процентные ставки по вкладам составляли 7—7,2% годовых.

«Максимальный» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 275, 366 дней) привлекается под 6—6,7% годовых (вместо 6—6,8%), а «Специальный» (от 30 тыс. рублей на 181 и 366 дней) — под 6,6—6,8% годовых (прежде — под 7—7,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Стабильный доход» (от 1,5 млн рублей на 181, 366, 549 и 732 дня) открывается под 6,2—6,8% (вместо 6,3—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все вклады, кроме «Максимального».