СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в долларах.

Доходность депозита «Капитал» (от 100 долларов на шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) составит 0,85—1,55% (ранее — 1,1—1,9%), а вклада «Универсальный» (от 10 тыс. долларов на один, два, три, шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) — 0,06—1,05% годовых (прежде — 0,06—1,3%).

«Инвестор» (от 10 тыс. долларов на один год, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 1,65—1,85% годовых (ранее — под 1,9—2,2%).

Вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Доход» (от 100 долларов на один, два, три, шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) оформляется под 0,05—1,9% (прежде — под 0,05—2,25%), а «Премьер» (от 10 тыс. долларов на один год, 18, 24 и 36 месяцев) — под 1,85—2,05% годовых (до этого — под 2,1—2,4%).

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.