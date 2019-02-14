Премьер
СДМ-Банк,
СДМ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
117 071 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1096 дней
|от 700 000 ₽
|7,3
|7,3
|6,8
|5,8
|от 1 500 000 ₽
|7,5
|7,5
|7
|6
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1096 дней
|от 10 000 $
|2,85
|3,05
|3,05
|3,05
|от 50 000 $
|2,95
|3,15
|3,15
|3,15
|367 дней
|548 дней
|731 день
|1096 дней
|от 10 000 €
|0,15
|0,15
|0,07
|0,07
|от 50 000 €
|0,18
|0,18
|0,09
|0,09
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
- один раз в течение срока вклада;
- до 30% от суммы вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 0,75 до 5,05% в рублях, от 0,1 до 2,5% в долларах и от 0,01 до 0,07% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер» в 11 городах России
43 707
Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
- Адрес
- 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
- ОГРН
- 1027739296584
- Сайт
- www.sdm.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-02-23 — единая справочная служба
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Для посетителей Банки.ру
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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