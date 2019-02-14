Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в течение срока вклада;

до 30% от суммы вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 0,75 до 5,05% в рублях, от 0,1 до 2,5% в долларах и от 0,01 до 0,07% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 17:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.