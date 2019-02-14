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Инвестор

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
от 367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
93 478
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 700 000 ₽ 6 6 5,5 4,5
от 1 500 000 ₽ 6,2 6,2 5,7 4,7
367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 10 000 $ 2,65 2,85 2,85 2,85
от 50 000 $ 2,75 2,95 2,95 2,95
367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 10 000 € 0,1 0,1 0,05 0,05
от 50 000 € 0,15 0,15 0,07 0,07
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • первые 6 месяцев от даты открытия вклада;
  • не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вклад
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • один раз в течение срока вклада;
  • до 30% от суммы вклада;
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

от 0,75 до 3,9% в рублях, от 0,1 до 2,2% в долларах и от 0,01 до 0,05% годовых в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестор» в 11 городах России
11 635
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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