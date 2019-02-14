Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения первые 6 месяцев от даты открытия вклада;

не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вклад Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в течение срока вклада;

до 30% от суммы вклада; Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 0,75 до 3,9% в рублях, от 0,1 до 2,2% в долларах и от 0,01 до 0,05% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 17:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.