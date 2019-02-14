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Универсальный

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
165 847
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 500 000 ₽ 1,8 2,3 3,85 4,5 4,65 5,2 5,2 5,2 5,2
от 1 500 000 ₽ 1,95 2,45 4 4,65 4,8 5,35 5,35 5,35 5,35
от 3 000 000 ₽ 2,1 2,6 4,15 4,8 4,95 5,5 5,5 5,5 5,5
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 10 000 $ 0,06 0,06 0,08 2,05 2,15 2,2 2,2 2,2 2,2
от 30 000 $ 0,07 0,07 0,1 2,15 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
от 100 000 $ 0,08 0,08 0,15 2,25 2,4 2,45 2,45 2,45 2,45
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 10 000 € 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06
от 30 000 € 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07
от 100 000 € 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада;
  • максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 11 городах России
4 197
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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