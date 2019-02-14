Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада;

максимальная сумма допвзносов не может превышать десятикратный размер первоначального взноса по вкладу Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 17:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.