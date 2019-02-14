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Доход

СДМ-Банк,

СДМ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
105 502
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 3 000 ₽ 3,5 4 5,55 6,2 6,35 6,8 6,8 5,8 4,8
от 700 000 ₽ 3,8 4,3 5,85 6,5 6,65 6,9 6,9 6,1 5,1
от 1 400 000 ₽ 4,1 4,6 6,15 6,8 6,95 7,25 7,25 6,5 5,5
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 100 $ 0,05 0,05 0,1 2,25 2,4 2,6 2,8 2,8 2,8
от 10 000 $ 0,07 0,07 0,15 2,35 2,5 2,75 2,95 2,95 2,95
от 30 000 $ 0,1 0,1 0,25 2,45 2,55 2,8 3 3 3
31 день 61 день 91 день 181 день 271 день 367 дней 548 дней 731 день 1096 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,02 0,06 0,06 0,08 0,08 0,03 0,03
от 10 000 € 0,01 0,02 0,03 0,07 0,07 0,1 0,1 0,05 0,05
от 30 000 € 0,01 0,02 0,03 0,08 0,08 0,15 0,15 0,07 0,07
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
в зависимости от суммы вклада выпускается бесплатно банковская карта: при сумме от 10 000 долларов - Classic/Mass; при сумме от 40 000 долларов - Gold
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • один раз в течение срока вклада;
  • 30% от суммы вклада;
  • для вкладов сроком от 1 года
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход» в 11 городах России
76 500
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Справочная информация
ПАО «СДМ-Банк»
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
ОГРН
1027739296584
Сайт
www.sdm.ru
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Телефоны
8 800 200-02-23 — единая справочная служба

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