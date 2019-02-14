в зависимости от суммы вклада выпускается бесплатно банковская карта: при сумме от 10 000 долларов - Classic/Mass; при сумме от 40 000 долларов - Gold
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
количество операций частичного снятия
один раз в течение срока вклада;
30% от суммы вклада;
для вкладов сроком от 1 года
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.