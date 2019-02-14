Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента в зависимости от суммы вклада выпускается бесплатно банковская карта: при сумме от 10 000 долларов - Classic/Mass; при сумме от 40 000 долларов - Gold Пополнение нет Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз в течение срока вклада;

30% от суммы вклада;

для вкладов сроком от 1 года Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:41

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.