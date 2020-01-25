Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Уралсиб» снизил ставки по двум рублевым вкладам. Так, депозит «Прогноз отличный» (от 100 тыс. рублей на 200, 400 и 1 100 дней) открывается под 5,3—6,5% (ранее — под 5,4—6,7%), а «Янтарь» (от 3 млн рублей на 500 дней) — под 6% годовых (вместо 6,25%).



Экспобанк понизил ставки по вкладам в рублях. Например, по депозиту «Яркая Зима» (от 50 тыс. рублей на 366 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,2% (вместо 6,39%). Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора со 181-го дня выплаченные проценты не пересчитываются.

Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы «СмартВклада» в рублях и долларах, а также рублевых накопительных счетов. Cнижаются ставки по рублевым и долларовым вкладам, открытым, то есть первично пополненным, или пролонгированным с 21 января 2020 года. Ставки по вкладам в рублях на срок от трех до пяти месяцев остаются без изменений и составляют 5% годовых (повышенная ставка) и 4,5% (стандартная ставка).

Банк ДОМ.РФ уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Хорошее начало» (от 100 тыс. рублей) составит 5,1—5,55% (ранее — 5,4—5,85%), «Сезонного» (от 30 тыс. рублей) — 5,05—5,5% (вместо 5,35—5,75%), а «Стратегического» (от 100 тыс. рублей) — 5,7—6,2% годовых (прежде — 6,05—6,4%). Сроки вкладов — 91, 181 и 367 дней.

Банк «ФК Открытие» скорректировал ставки по рублевым вкладам. Депозит «Свободное управление» открывается теперь под 4,09—4,89% (ранее — под 3,95—4,74%), «Активное пополнение» — под 4,55—5,17% (вместо 4,22—5,08%), «Открытый» — под 4,98—5,75% (прежде — под 5,18—5,93%), «Основной доход» — под 4,78—5,56% (до этого — под 4,98—5,75%), «Надежный» — под 4,98—5,75% годовых (вместо 5,18—5,93%).

СДМ-Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, вклад «Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731 и 1 096 дней) открывается под 4,5—5,95% (ранее — под 4,8—6,25%), а «Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 4,45—6,2% годовых (вместо 4,75—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Рокетбанк» снизил ставки по вкладу «Космос» в рублях. Процентные ставки при условии пополнения депозита составят 4,8—5% (вместо 5,2—5,4%), без возможности пополнения — 4,9—5,1% годовых (ранее — 5,4—5,6%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки — 91, 181 и 367 дней.

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, по вкладу «Максимум» ставки понижены на 181, 270, 367 и 550 дней и составят 4,4—4,5% годовых (вместо 4,5—5%). Оформить депозит также можно на 31, 91, 730 и 1 096 дней. Процентные ставки для этих сроков остались без изменений.

Энергомашбанк предлагает открыть вклад «Правильный выбор». Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ставка составляет 6,5% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Джей энд Ти Банк снизил ставки по двум вкладам в рублях. Так, «Кристальный» (от 500 тыс. рублей на один, шесть месяцев и один год) открывается под 5,1—6,2% годовых (ранее — под 5,1—6,8%). «Магнус-Онлайн» (от 100 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) можно оформить под 5,6—6,3% годовых (вместо 5,6—6,5%).

Абсолют Банк снизил ставки по вкладам в рублях. «Абсолютный максимум+» можно открыть под 5,4—6,35% (ранее — под 5,6—6,6%), а «Абсолютный максимум+» с возможностью пополнения — под 4,7—5,7% годовых (до этого — под 4,9—5,95%). Срок — от трех месяцев до трех лет. Инвестиционный вклад «Абсолютное решение» (от 30 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 6,5—8,4% годовых (ранее — под 6,75—8,4%).