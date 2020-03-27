• Нормативы Банка России нарушали в феврале 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Прибыльными в феврале 2020 года были 314 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат продемонстрировали 113. На 1 марта 2020 года в России было зарегистрировано 396 банков (263 – с универсальной лицензией и 133 – с базовой лицензией).

• Банк России принял решение в дополнение к ранее принятым мерам и в соответствии с поручениями президента РФ от 25 марта реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии, а также ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики. Тем временем Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с ЦБ вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки (ПДН) для граждан, которые хотят взять жилищный кредит. Также во второй пакет антикризисного плана может войти субсидирование процентной ставки по ипотеке в случае, если Центробанк начнет повышать ключевую.

• Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной от 26 марта. Поведение клиентов вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей, следует из обращения. Как предупредили авторы письма, отсутствие в публичном пространстве информации о порядке и сроках, а главное, о плательщиках этого налога создало почву для распространения различных версий и слухов относительно реализации мер, предложенных президентом. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны.

• Каждая пятая компания в России намерена сократить зарплаты своим сотрудникам, чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. Опрос выявил самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Наибольший оптимизм наблюдается в секторе энергетики и добычи ресурсов.