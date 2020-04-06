• Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий. Сценарные условия должно было разработать Минэкономразвития, а профильные ведомства (включая Минпромторг, Минэнерго, Минтранс и др.) — организовать совместно с госбанками стресс-тестирование подведомственных им стратегических компаний. Минэкономразвития подготовило именно такие стресс-сценарии, что содержатся в документе Минпромторга.



• Ситуация с пандемией коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики, однако Россия накопила достаточно запасов, чтобы реагировать на связанные с новой реальностью изменения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он также отметил, что доходная база бюджета будет сокращаться.

• Правительство России утвердило максимальный размер кредита, при котором заемщик получает право обратиться с требованием об изменении условий договора. Постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Так, в частности, максимальный размер такого кредита составляет: для потребительских кредитов, заемщиками по которым являются физические лица, — 250 тыс. рублей; для потребкредитов, заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели (ИП), — 300 тыс. рублей; для потребкредитов, предусматривающих предоставление потребительского кредита с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица, — 100 тыс. рублей. В свою очередь, эксперты заявили, что кредитные каникулы могут оказаться недоступными для значительной части заемщиков.

• Правительство РФ приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Кроме того, не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. По словам премьера, «такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года».