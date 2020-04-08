• Принимая меры по борьбе с коронавирусом, нельзя везде действовать по единому шаблону, повсеместно закрывать предприятия и останавливать транспортное сообщение, невзирая на реальную обстановку, — важно, чтобы экономика не останавливалась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с руководителями субъектов РФ. Глава государства поручил расширить программу кредитных каникул для граждан, анонсировал новые меры поддержки бизнеса и рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду марта 2020 года увеличилась до 5,38% годовых с минимального за всю историю наблюдений уровня в 5,15%, зафиксированного по итогам второй и первой декад месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций.



• Налог на процентный доход может распространиться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают 1 млн рублей. Это следует из расчетов рейтингового агентства «Эксперт РА» и «БКС Премьер». Речь идет о долгосрочных вкладах с начислением процентов в конце срока. По оценке «Эксперт РА», НДФЛ может затронуть 2—3% инвесторов, а не 1%, как предполагалось. Банки ожидает отток с долгосрочных депозитов, а это снизит в стране количество относительно длинных денег, которые необходимы для восстановления экономики после коронавируса и падения нефтяных цен, предупреждают эксперты.

• Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и ЦБ — составили 15,3 трлн рублей по состоянию на 1 марта 2020 года. Кроме ликвидности федерального центра, на банковских счетах на 1 марта лежало 2,4 трлн рублей денежных средств региональных правительств. Таким образом, ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов достигали 17,7 трлн рублей (более 16% ВВП). Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале 2020 года при ценах на нефть выше 42,4 доллара за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и остатки средств на счетах внебюджетных госфондов.