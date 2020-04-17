Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Президент Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки. Она позволит взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.

👍Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях за первую декаду апреля составила около 5,43% годовых против 5,38% за третью декаду марта.Таким образом, показатель повысился по итогам второй декады подряд. Еще одна хорошая новость для вкладчиков — глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что оснований для беспокойства о возможном введении моратория на снятие депозитов физлиц нет.

👍Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей. Запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

👍Трудовые договоры можно будет заключать в электронном виде. Госдума утвердила во втором и третьем чтениях краткосрочный эксперимент по введению в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами. Эксперимент предлагается распространить на период до 31 марта 2021 года включительно, работодатели будут участвовать в нем на добровольной основе.

👍Семьи с детьми получат адресную поддержку — принят соответствующий закон. Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Семьям, где есть безработные, адресные выплаты будут назначаться без учета прошлых доходов.

На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запустил рубрику «Хорошие новости». Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍.