Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Большинство россиян (81%) чувствуют себя счастливыми в той или иной мере. При этом 33% считают, что в их окружении больше счастливых людей, чем несчастных. Главные причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми, — это наличие семьи, а также хорошие самочувствие и здоровье близких.

👍 Правительство приняло постановление о программе субсидирования ипотеки под 6,5%. Предполагается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов и дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.



👍 Новые правила прохождения техосмотра сэкономят владельцам легковых машин 1,5 млрд рублей за три года, а владельцам автобусов — 350 млн рублей за пять лет. На сегодняшний момент в России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей и более 800 тыс. автобусов.

👍 Дополнительное финансирование Фонда защиты прав дольщиков в размере 30 млрд рублей позволит решить проблемы 9 тыс. дольщиков. Также эта мера поможет поддержать объемы строительства и сохранить рабочие места.

👍Минфин не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать для реализации политики по поддержке населения и предпринимателей. Для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния и заимствования.

👍 Чистая прибыль банковского сектора РФ в марте составила около 190 млрд рублей. Это на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год. Положительный финансовый результат за месяц показали 254 банка, на которые приходилось 79% от активов сектора.



На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запустил рубрику «Хорошие новости». Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍.

