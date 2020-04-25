Процентная ставка по кредитам Банка России, предоставляемым в рамках безотзывных кредитных линий (БКЛ), с понедельника, 27 апреля, снижается до 7,25% годовых, свидетельствует информация на сайте регулятора.

С 10 февраля этого года по кредитам в рамках БКЛ действовала ставка 7,75% годовых.

Ставка по кредитам, которые могут быть предоставлены в рамках БКЛ на срок до 90 дней, равна ключевой ставке плюс 1,75 процентного пункта.

Регулятор в пятницу, 24 апреля, принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п. п. до 5,5% годовых начиная с 27 апреля.

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Напомним, ЦБ с 1 января 2016 года ввел норматив краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, предусмотрев возможность открытия таким организациям (а также их «дочкам» с капиталом более 25 млрд рублей и долей системного банка более 50%) безотзывной кредитной линии с лимитом не более величины регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов. Безотзывная кредитная линия открывается на один год (с возможностью открытия новой по истечении этого срока). Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия БКЛ и изменить ее параметры в одностороннем порядке.

Сбербанк открыл в ЦБ безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей Данный инструмент является резервным источником для соблюдения норматива Н26, сообщили в банке.

Центробанк с 1 мая 2019 года увеличил плату для кредитных организаций за право использовать БКЛ с 0,15% до 0,5% от величины установленного в договоре максимально возможного лимита. Однако на фоне текущей сложной экономической ситуации, вызванной, в частности, распространением коронавируса, ЦБ ввел ряд временных регулятивных послаблений для финансовых организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики, в том числе они коснулись и условий БКЛ.

Так, 20 марта этого года было объявлено о смягчении до 1 апреля 2021 года условий предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Речь шла, в частности, о снижении платы за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,5% обратно до уровня 0,15%.

В дополнение к этому регулятор 27 марта увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 трлн до 5 трлн рублей на период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года, а также принял решение до 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение его фактического значения в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных инструментов вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней.



Ранее предполагалось, что Банк России со временем полностью свернет безотзывные кредитные линии для банков. Так, в апреле 2019 года было объявлено, что это произойдет в течение трех лет. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева тогда отмечала, что безотзывные кредитные линии стали подменой надлежащей практики управления риском ликвидности для отдельных банков.