Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Постепенное восстановление экономической активности в России продолжается. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ЦБ.

👍 В первые несколько месяцев пандемии сохранили или даже повысили свою производительность около 75% работников из разных стран. Больше всего работникам не хватало неформального общения, которое было в офисе, и «неформальных встреч и мероприятий на работе».

👍 Минстрой намерен стимулировать инвестиции застройщиков в социальную аренду жилья. Ранее министерство разработало концепцию программы, которая предполагает строительство к 2023 году 30 млн квадратных метров доступного наемного жилья для 714 тыс. малообеспеченных семей.

👍 Льготные программы позволили реструктурировать кредиты для МСП и граждан на 238 млрд рублей, сообщает Минэкономразвития. В том числе более 146 млрд рублей пришлось на кредиты малых и средних предприятий.

👍 В столице в сентябре запустят проект «Дежурный по Москве» для консультирования бизнеса. Продолжительность программы будет зависеть от запроса со стороны предпринимателей.



Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

