🔹 Граждане жалуются на списание приходящих на счет в банке алиментов при принудительном взыскании кредиторской задолженности, хотя это запрещено вступившими в силу 1 июня поправками к закону «Об исполнительном производстве». По словам представителей ОНФ «За права заемщиков», жалобы могут быть связаны с пробелом в маркировке такого рода поступлений. Если отправитель средств не сообщит банку, что поступающие выплаты являются пособиями или алиментами, банки их социальный характер сами распознать не смогут.

🔹 В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы. Уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда». В Кабмине при этом не поддержали законопроект о введении минимальной почасовой оплаты труда. Позже стало известно, что законопроект был внесен в Госдуму.

🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады сентября составила около 4,41% годовых против 4,43% за третью декаду августа. Таким образом, ставка в очередной раз обновила антирекорд: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений.

🔹 Более 40% сотрудников российских компаний считают, что работодатель должен доплачивать за работу из дома. Такие данные опроса платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki. Почти половина респондентов полагают, что компании могут перевести своих сотрудников на «удаленку» навсегда, причем 46% опрошенных уверены, что это произойдет в обозримом будущем. По их мнению, удобнее всего это будет сделать компаниям из сфер IT и телекома (73%), рекламы, маркетинга и PR (62%), финансовых услуг (56%), из банковского сектора (34%) и сферы недвижимости (27%). При этом лишь 19% сейчас рассматривают такой вариант.

