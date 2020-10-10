Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 В России может появиться социальный налоговый вычет в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Доработанный вариант генсоглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2021—2023 годы поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

👍 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предусмотреть в федеральном бюджете не будущий год повышение выплат малообеспеченным семьям с детьми. Ранее глава государства распорядился контролировать ряд чувствительных вопросов, в особенности меры поддержки детей.

👍 Минэкономразвития РФ обеспечило распространение мер поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых. Самозанятые могут обратиться в региональные центры «Мой бизнес» за оказанием необходимых услуг, консультационной или образовательной поддержкой.

👍 Правительство дополнительно направит около 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания Кабинета министров.

👍 Пользователи веб-версии единого портала государственных и муниципальных услуг могут ознакомиться с информацией о выпущенных на их имя квалифицированных электронных подписях. Пользователь может получить информацию о выданных на его имя КЭП в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Настройки и безопасность», где из раскрывающегося меню следует выбрать «Электронная подпись».

👍 Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 года, это хороший показатель.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍