🔹 В России во II квартале 4,6 млн официально трудоустроенных россиян столкнулись с урезанием зарплаты, неоплачиваемыми отпусками или введением простоя на предприятиях. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Показатель стал рекордным как минимум за восемь лет. Так, у 4,6 млн россиян, формально числившихся занятыми во II квартале 2020-го, доходы снизились, так как 2,4 млн работников брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн человек работали неполное время, 948 тыс. находились в простое. Таким образом, с сокращением зарплаты столкнулось 6,2% от общей численности рабочей силы.

🔹 Количество банкротств физлиц за девять месяцев 2020 года выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных единого реестра «Федресурс». Всего за этот период суды признали несостоятельными 77 тыс. граждан, включая ИП. В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тыс. и 4 тыс. человек соответственно. Увеличение числа несостоятельных граждан эксперты объясняют тем, что интерес россиян к освобождению от долгов через процедуру банкротства постоянно растет: она становится понятнее и дешевле, а сами граждане — более информированными.

🔹 Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение в Минфине. Законопроект исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении исключительно в бумажном виде. Кроме того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения.

🔹 Президент РФ Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян. Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более 4,5 года, это хороший показатель. Путин также предложил стимулировать интерес россиян к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в том числе благодаря введению льгот и скидок для тех, кто их выполнит.

