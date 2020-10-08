🔹 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на самом низком в истории уровне — около 4,4% годовых, свидетельствуют данные Банка России. Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение.

🔹 Российские банки не фиксируют активизации выхода клиентов в просрочку по окончании кредитных каникул. По мнению опрошенных Банки.ру кредитных организаций, пандемия не оказала специфического влияния на поведение заемщиков с реструктурированными кредитами. При этом из периода кредитных каникул пока вышла небольшая доля заемщиков, основная их часть возвращается в график в конце октября — ноябре.

🔹 Численность сотрудников планируют уменьшить к концу года 22% работодателей, свидетельствуют данные опроса hh.ru. Выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штата произошло в 47% российских компаний. Снижение зарплат почувствовали на себе 37% сотрудников.

🔹 Семь российских банков, согласно исследованию Nilson Report, вошли по итогам 2019 года в число 150 крупнейших эквайеров в мире по числу платежей, обработанных через их POS-терминалы, а три банка из РФ, как показывают данные компании Deloitte, которая проанализировала более 300 банков по всему миру, оказались в числе лидеров по степени цифровизации (но названия не раскрываются). В свою очередь в Центробанке назвали число «хронически убыточных» банков. Но в Fitch считают, что большинство российских банков смогут покрывать ухудшение качества активов, вызванное пандемией, за счет прибыли до резервов, если не будут повторно введены меры изоляции.

