🔹 «Яндекс» и TCS Group Holding PLC Олега Тинькова (группа «Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». Основатель банка Олег Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом». Бизнесмен назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. Директор «Яндекса» в свою очередь также прокомментировал срыв сделки с «Тинькофф». В ЦБ уже заявили, что проверят несостоявшуюся сделку на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

🔹 Банки предложили разрешить процессинговым компаниям, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств, самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия, замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца. Соответствующие условия предлагается оговаривать в договоре между банком и процессинговым центром, заявлено в рекомендациях Ассоциации банков России (АБР).

🔹 Работающее население России недосчиталось во II квартале 2020 года 841 млрд рублей доходов, что соответствует 16 млн среднемесячных зарплат, говорится в обзоре рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Эксперты сопоставили изменения поступлений от налога на доходы физических лиц и фонда оплаты труда по российским регионам в первой половине 2020 года.



🔹 Банки.ру запускает подкаст об инвестициях «Это к деньгам». Первый выпуск уже доступен на крупнейших стриминговых платформах. В первом выпуске речь пойдет о том, с каких сумм стоит начинать инвестировать и как правильно выбрать брокера. Отвечают на эти и другие вопросы приглашенные эксперты.