Группа «Тинькофф» не ведет переговоров о продаже, и у ее основателя Олега Тинькова нет необходимости продавать акции, чтобы заплатить штраф в связи с налоговыми претензиями в США, следует из сообщения предпринимателя в Instagram.

В конце сентября этого года стало известно о переговорах по возможной покупке холдинга TCS Group, материнской структуры Тинькофф Банка, компанией Yandex N.V. В «Яндексе» указывали, что речь идет о потенциальной покупке 100% акционерного капитала «Тинькофф». Достигнутое на тот момент принципиальное соглашение о сделке предполагало вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около 5,48 млрд долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф».

На днях, 16 октября, было объявлено, что «Яндекс» и «Тинькофф» прекращают переговоры о сделке. «Яндекс» объяснил, что компании «не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры». Тиньков же подчеркнул, что лично принял решение разорвать сделку, дав понять, что изначально речь шла об объединении и поиске синергий, а «по факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями» для группы.

«Яндекс» и «Тинькофф» прекращают переговоры о сделке «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф».

Примерно в тот же период СМИ сообщали, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведет с Олегом Тиньковым переговоры о покупке Тинькофф Банка.

«Мы не ведем переговоров с МТС, я даже не знаком с Евтушенковым», — отметил Тиньков в сегодняшнем посте.

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, и не продается. Думаю, мы в 2022 году будем стоить 10 млрд долларов!» — написал он.

Также от подчеркнул: «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои «ошибки молодости», мне не нужно, у меня полно кеша».

Тиньков продал Baring Vostok и Goldman Sachs долю в маркетплейсе Продажа «Сравни.ру» никак не связана с переговорами между TCS и «Яндексом», считают эксперты.

Ранее в этом году стало известно о налоговых претензиях к банкиру в США. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов. Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать налоговикам в США о прибыли от своих активов. Таким образом, как утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).



В апреле этого года Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка на фоне проблем со здоровьем.

