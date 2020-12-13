✅ Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Онего» (регистрационный номер 2484, Петрозаводск) и у банка «ФинТех» (регистрационный номер 3499, Москва). Агентство по страхованию вкладов не позднее 25 декабря начнет расчеты с вкладчиками банка «Онего». Банк «ФинТех» не имел права привлекать средства физлиц во вклады и не включен в систему страхования вкладов.

✅ Центробанк по итогам проверок Киви Банка оштрафовал его и ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции кредитной организации, следует из материалов компании QIWI. Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

✅ В России могут упростить процедуру и сроки получения вычетов НДФЛ для граждан. Проектом федерального закона Минфин предлагает упростить порядок и сократить сроки получения налоговых вычетов, а также автоматизировать соответствующие процессы администрирования. Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом.

✅ Россияне массово закрывают не только рублевые, но и валютные депозиты. С начала года клиенты банков забрали свыше 1 трлн рублей. Не лучше дела со сбережениями в валюте: за год с небольшим россияне вывели из банков 15 млрд долларов. Объем таких вкладов — на минимуме за девять лет. Самая мощная волна пришлась на март, при первом ударе пандемии и обвале рубля — минус 5 млрд долларов.

Эксперты прогнозируют проблемы у банков в следующем году К падению доходов банков привела политика ЦБ, связанная с поддержанием экономики в целом, считают эксперты.

✅ Датский Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В ежегодном обзоре, который есть у Банки.ру, речь идет не об официальных рыночных прогнозах, а о маловероятных и недооцениваемых событиях, способных нанести мощный удар по финансовым рынкам. Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию. Попросту говоря, произошедшее в 2020 году означает, что на 2021-й будущее уже наступило.

✅ У Банка России в настоящий момент осталось совсем небольшое пространство для снижения ключевой ставки, но в случае существенного изменения условий показатель может быть уменьшен и до уровня ниже 4%. Об этом заявила в интервью агентству Bloomberg глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение ключевой ставки до такого низкого уровня — «не базовый сценарий».



✅ Все говорят, что декабрь — лучшее время, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет, поэтому ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» решили срочно разобраться, что же это такое.

✅ Нам часто приходится слышать слова или понятия, значения которых до конца не понимаем. Проведя небольшой опрос, представляем вам подборку популярных таких слов на финансовую тему. Сохраняйте себе в закладки и пишите нам, значение каких еще терминов непонятно.

