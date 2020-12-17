



🔹 Правительство планирует снизить уровень бедности с 13,5% до 6,5% к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Глава государства назвал сложной ситуацию с бедностью и ростом цен в России на фоне пандемии коронавируса. Путин добавил, что до конца года средняя зарплата вырастет на 1,5% на фоне падения реальных доходов населения, а состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное. Президент также назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам и объявил о новогодних выплатах на детей до семи лет.

🔹 ЦБ предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон «О потребительском кредите». Навязанные услуги могут быть предустановлены (в виде заранее проставленных галочек в договоре), потребитель может оказаться не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора.

🔹 Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу информацию об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов, следует из вышедшего указания ЦБ. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента.

🔹 Финансовый квиз Банки.ру пройдет в онлайн-формате 18 декабря. Интеллектуальная битва начнется в 17:00 мск и продлится около полутора часов. Регистрация продолжается и завершится в 12:00 мск 18 декабря. Квиз состоит из четырех раундов, а все вопросы так или иначе связаны с финансами. Победитель будет признан «Мегамозгом Банки.ру». С полными правилами можно ознакомиться здесь .

