🔹 В России предложили начислять бонусы привитым от коронавируса пассажирам.Объединение пассажиров попросило Минтранс рекомендовать транспортным компаниям начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей на покупку билета и услуг компаний.

🔹 Рубль в апреле ослаб к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные Центробанка. По номинальному курсу рубль в апреле ослаб к доллару по сравнению с мартом этого года на 2,2%, как и по реальному. Ослабление рубля к евро в апреле по отношению к предыдущему месяцу также было одинаковым по номинальному и реальному курсу — 2,3%.



🔹 На рынке может появиться негосударственный пенсионный фонд с активами свыше 900 млрд рублей. Очередной НПФ перешел в пенсионный дивизион объединения группы «Регион» и концерна «Россиум» — НПФ «Большой». Он войдет в рамки объединения ряда фондов, благодаря которому уже в этом году может быть создан крупнейший НПФ.



🔹 WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая.

🔹 Согласно многочисленным прогнозам, 2020 год из-за пандемических и экономических волнений должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.