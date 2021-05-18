🔹 В расчет инфляции могут включить траты на жилье. Предполагается, что стоимость недвижимости в индекс потребительских цен включат не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты, то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Запустить такое исследование Росстат может уже со следующего года.

🔹 ЦБ станет единым куратором лизинговой отрасли. Законопроект предусматривает исключительное право на ведение лизинговой деятельности субъектами, внесенными в реестр ЦБ. Устанавливается минимальный размер собственных средств лизингодателей и обязательность вхождения в профильную саморегулируемую организацию. Как ожидается, законодательная реформа позволит снизить количество правонарушений вследствие противоправных действий отдельных контрагентов лизинговых сделок.



🔹 Пользователи Системы быстрых платежей Центробанка в последние несколько дней столкнулись с проблемами при денежных переводах. На трудности пожаловались держатели электронных кошельков «ЮMoney» и клиенты Росбанка на форуме Банки.ру.



🔹 Страховые компании назвали самые популярные схемы мошенничества. Одной из самых популярных стало оформление ОСАГО «задним числом», так как порядка 10—15% всех автомобилистов ездят без полиса или с поддельным договором. Другая схема обмана — мошенничество с участием автоюристов, которые с помощью особенностей законодательства искусственно завышают суммы выплат. Активизация действий мошенников обычно происходит в кризисные периоды, говорят эксперты.

🔹 Потребительские расходы россиян на прошлой неделе вернулись к максимальным постпандемическим значениям. Согласно исследованию, расходы были на 6,5% выше уровней последних допандемийных недель. Аналитики «СберИндекса» связывают такое ускорение с сервисным сектором. Драйверами роста спроса стали медицинские услуги и категория «Такси, аренда автомобилей, каршеринг».

