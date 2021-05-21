🔹 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр». Как поясняют в ЦБ, НКО проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

🔹 В России появилась платформа для выявления мошенников и борьбы с ними «Мошеловка». Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, а затем информацию передадут ЦБ и правоохранительным органам.

🔹 Ведущие подкаста «Это к деньгам» начинают борьбу за звание лучшего инвестора. В первом эпизоде нового сезона они начинают инвестировать с одинаковой стартовой суммой 50 тыс. рублей и покупают в свой портфель первые ценные бумаги. Впоследствии за выпуск можно будет покупать одну бумагу, а всего таких раундов будет десять. Участник с худшим результатом по итогам недели должен будет выполнить одно из забавных или полезных заданий.



🔹 ЦБ увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео. Так, регулятор обнаружил риски мошенничества, связанного с полной или частичной подделкой документа (например, подмена фотографии), удостоверяющего личность гражданина, и отсутствием механизма проверки паспорта; риски мошенничества из-за невозможности проверить, принадлежит ли использующийся номер телефона клиенту, а не злоумышленнику и др.



🔹 С 21 мая упрощается порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц. Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет средств (тип «А»). В два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган.