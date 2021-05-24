🔹 Правительство планирует ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и дать преференции российским. Развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства в сфере безопасности, говорится в концепции Кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. Так, национальные платформы предотвратят накопление иностранными игроками важной экономической, социологической и демографической информации; также обеспечение технологической независимости России от зарубежных экосистем будет стимулировать долгосрочные инвестиции.

🔹 Банки.ру запустил акцию «3 приза по 50 000 ₽». Три победителя получат денежные призы по 50 тыс. рублей каждый. Стать участником акции просто: для этого пользователям Банки.ру нужно до 18 июня подписаться на информационную рассылку по микрозаймам, чтобы первыми получать интересные предложения МФО.

🔹 Банк России может передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов, если механизм тестирования будет использоваться неправильно. В ближайшее время ЦБ совместно с организаторами торговли ценными бумагами (биржами) запустит специальные учебные курсы для начинающих инвесторов, которые будут иметь модульный характер.



🔹 К сожалению, не все граждане РФ обращаются в налоговую за законным налоговым вычетом. Теперь все будет по-другому: в России вступили в силу поправки к законодательству об упрощенном порядке получения вычета. О том, как получить налоговый вычет за 1,5 месяца, — в новом выпуске Fingram.



🔹 Торгово-промышленная палата России предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.