🔹 В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, необходима адресная социальная поддержка малообеспеченным гражданам.

🔹 Банки стали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников. В отличие от стандартных настроек система будет считать подозрительным, например, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, несмотря на потерю процентного дохода. Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием мошенников.

🔹 Телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5—5 млрд рублей ежемесячно. Самой распространенной схемой эксперты называют перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника.



🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады мая составила порядка 4,94% годовых против 4,93% по итогам первой декады месяца. Таким образом, показатель еще немного повысился после предыдущего более ощутимого роста.

🔹 Чистая прибыль российского банковского сектора за апрель составила 202 млрд рублей. Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам четырех месяцев 2021 года достигла 97%.