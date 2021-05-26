🔹 Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь. По сравнению с майскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном выросла в рублевом сегменте и преимущественно снизилась — в валютном, свидетельствуют данные регулятора.

🔹 Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью. Она позволит сокращать бедность быстрее и обойдется дешевле. Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ. Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие «утечек» средств. Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.

🔹 В валютном балансе банковской системы РФ возникла рекордная «дыра». На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли 15 млрд долларов. Это значит, что банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.



🔹 СберБанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в устройствах самообслуживания (банкоматах и платежных терминалах) сторонних банков. В рамках этой платежной системы пополнение карт для их владельцев является бесплатным — за счет банка-эмитента.

🔹 Рост объема вкладов населения возобновится уже летом. Cтавки в топ-10 банках по объему депозитов физлиц могут преодолеть отметку 5% уже в мае, а до конца года приблизятся к 5,2—5,3%, прогнозируют в рейтинговом агентстве НКР.