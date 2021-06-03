🔹 Глава Минфина Антон Силуанов пообещал в течение месяца избавиться от доллара в Фонде национального благосостояния. Минфин намерен изменить структуру ФНБ следующим образом: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%.

🔹 Способ хищения денег с подбором номера карты вновь стал актуальным. Зная номер карты и фамилию владельца, мошенники стремятся вычислить CVV и срок ее действия. Для этого может использоваться следующий путь: открываются сайты большого количества интернет-магазинов, куда вводят доступную информацию и пробуют совершить покупку, на каждом из них перебором вводят CVV от 000 до 999: как только прошла оплата, значит, номер верный.

🔹 Сотрудничество банков и маркетплейсов в условиях всемирной цифровизации банковской отрасли неизбежно, продажи банковских услуг будут расти особенно быстрыми темпами именно через эти сервисы. Такую мысль высказала в ходе конференции Tech Week 2021 генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

🔹 Активность зарубежных инвесторов в России упала до уровня 2014 года. В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России. Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191. Прошлогодний показатель — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили 125 российских проектов.

🔹 Россиянам упростят рефинансирование ипотеки: ФАС планирует законодательно запретить банкам растягивать сроки предоставления документов, необходимых для досрочного погашения кредита.

🔹 Экономика России перешла от восстановления к полноценному росту, пришли к выводу в «Сбере». Потребительский спрос в России в мае вернулся к росту с годовым темпом 5,7%, структура расходов населения приблизилась к докризисной, а сектор услуг, долго восстанавливавшийся после пандемии, вышел в устойчивый плюс.